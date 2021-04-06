В Германии оценили ситуацию со вступлением Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/d8467cba-978e-11eb-aebc-96000091f725_660.jpg Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

Вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

По её словам, Альянс в целом открыт для вступления новых членов.

Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены, — цитирует Деммер ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов оказать поддержку Киеву по вступлению в НАТО. Однако она подчеркнула, что решение о принятии Украины остаётся за Североатлантическим альянсом.

Накануне в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

6 апреля резидент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО.