В Германии оценили провокации кораблей НАТО у Крыма

Читатели немецкой газеты Der Spiegel отреагировали на манёвры британского и нидерландского кораблей в территориальных водах Крыма.

Сначала эсминец Defender ВМС Великобритании 23 июня пересёк границу России в районе мыса Фиолент. На следующий день фрегат ВМС Нидерландов двинулся в сторону Керченского пролива, но сменил курс, когда в воздухе появились российские истребители и бомбардировщики.

Немецкие пользователи в комментариях отметили , что в НАТО очень заинтересованы в России.

Наши политики пытаются нам внушить, что все проблемы этого мира исходят от Путина. И это тоже чепуха. Создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО и огромного военного бюджета этой организации, — написал один из них.

Другие в действиях кораблей стран Запада увидели провокацию: «Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Чёрном море? Ведь российский ВМФ через Мексиканский залив не ходит», «Корабли НАТО теперь будут с должной осторожностью подходить к российским водам. Миссия выполнена», «Изначально во всём этом хаосе виноват Обама. Это он первым недипломатично назвал Россию „региональной державой“. После этого Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее».

Ранее стало известно, что читатели издания Express в Великобритании отреагировали на инцидент с сопровождением российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в Чёрном море. Они припомнили произошедшую недавно ситуацию у берегов Крыма с эсминцем Defender. Нидерландам посоветовали не дразнить русского медведя.