В Германии объяснили призывы Запада к войне с Россией Бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы России перед выборами президента в США

Фото: МО Украины

Заявления ряда стран Запада о необходимости готовиться к войне с Россией нужны для того, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте перед выборами президента в США, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети Twitter (X). По его словам, союзники Киева понимают, что у страны «заканчивается кислород».

Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдет в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте (на Украине. — NEWS.ru) перед выборами в США, — заявил Дотком.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский истеблишмент, говоря о якобы предстоящих войнах России в Европе, хочет решить сиюминутный вопрос с вооружением ВСУ. Он указал, что подобные заявления Вашингтона являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. По его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой. В этой связи, считает он, Германии необходимо вооружаться. При этом он указал на необходимость присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.