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Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал журналистам телеканала «360», кто заинтересован в санкциях против России. По его словам, третья сторона хочет посеять хаос, разруху и голод, отключив SWIFT.

Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод, — рассказал политик.

При этом он не объяснил, кого конкретно имеет в виду под «третьей стороной».

Гердт раскритиковал Европарламент, назвав его искусственным инструментом, который пытается показать свою значимость. Он пояснил, что европейские депутаты не обладают полномочиями ни для отключения России от SWIFT, ни для блокировки «Северного потока — 2».

Отказ от строительства «Северного потока — 2» грозит Германии выплатой штрафов на сумму в 12 млрд евро, что серьёзно повлияет на экономическое положение страны. Кроме того, Берлину придётся искать, чем покрыть возникший в этом случае энергетический дефицит.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.

Немецкий политолог Александр Рар назвал этот документ «театром абсурда». Европе необходимо сотрудничество с Россией и Китаем, чтобы спасти экономику, пострадавшую от кризиса. По его мнению, некоторые страны переживают из-за того, что, несмотря на проблемы, Россия не слабеет.

Президент России Владимир Путин считает, что спекуляции вокруг «Северного потока — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции. Он вновь заявил, что проект газопровода является экономическим и не имеет ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Активно против проекта выступают на Украине и в США.