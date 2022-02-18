В Германии обвинили посла Украины в чрезмерной требовательности

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл все границы». Он пояснил, что украинский дипломат не помогает регулированию конфликта на востоке Украины требованиями поставить российскому президенту ультиматум. Об этом сообщает ТАСС.

Действия украинского посла в Германии при этом никак нельзя назвать полезными. В частности, требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешёл границы, — возмутился Мютцених.

Он указал на то, что Германия вступается за интересы Украины в сфере безопасности и пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе. По его мнению, в данной ситуации нельзя только обсуждать военные шаги.

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук ранее заявила, что страна обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ в Донбассе для независимой верификации. Киев также приветствует присутствие Международного комитета Красного Креста и журналистов в регионе. Она добавила, что правительство Украины надеется на скорый ответ партнёров. В Киеве пообещали, что «допустят специалистов миссии ОБСЕ на все необходимые точки».