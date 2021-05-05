В Германии назвали условие восстановления партнёрства с США

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что для восстановления партнёрского взаимодействия между США и Германией необходимо наложить мораторий на реализацию проекта «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.
По его словам, остановить строительство газопровода необходимо, даже если он практически полностью завершён.
Байер
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым нет единой оценки в трансатлантическом аспекте.
Проект предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.