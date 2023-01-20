В Германии назвали условие начала третьей мировой войны Бывший депутат ФРГ Гердт: поставка Киеву тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой

Фото: McPHOTO/M. Gann / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт рассказал РИА Новости, что поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне. Политик подчеркнул, что подобные действия «основательно втянут» европейские страны в военный конфликт. По его словам, европейские политики «подневольны» в своих решениях, так как в Вашингтоне на каждого из них есть компромат.

Поставка тяжелого оружия <...> приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе, — сказал Гердт.

Он выразил мнение, что ситуацию могут спасти досрочные выборы в Германии и приход к власти новых сил, которые будут заинтересованы в защите национальных интересов страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».