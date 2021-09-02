В Германии назвали требования к «Северному потоку — 2» абсурдными

Помещение уже вложенных денег в другие правовые рамки означает нарушение права инвесторов. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре, комментируя решение немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС.

По его словам, федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство наносят ущерб экономическому центру проекта.

Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния, — заявил Котре.

Он также назвал требования к «Северному потоку — 2» абсурдными и отметил, что они увеличивают затраты и могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители в Германии.

Ранее Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС. Речь идёт о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что в случае негативного решения пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза.