В Германии назвали теракт на Крымском мосту спланированным извне Экс-депутат бундестага Гердт: теракт на Крымском мосту был спланированной провокацией

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Бывший депутат немецкого бундестага, член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил о том, что взрыв на Крымском мосту был спланирован извне. По мнению бывшего парламентария, цель происшествия — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту. Слова Гердта приводит РИА Новости.

Это очередная попытка эскалации ситуации, чтобы отодвинуть ее от мирных переговоров. Видимо кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров, — сказал политик.

Он добавил, что едва лишь начинает проявляться ситуация, при которой возможны мирные решения конфликта или хотя бы начало переговоров, сразу же включается «хорошо спланированная провокация», которая «ставит крест на этих попытках».

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что взрыва Крымского моста могло не быть, если бы службы безопасности действовали согласно должностным инструкциям. По его словам, из-за угрозы ударов по мосту следовало объявить «красный» уровень террористической угрозы в регионе. Также эксперт отметил, что сотрудник ГИБДД, который пропустил фуру на мост, не осмотрел ее должным образом.