В Германии назвали провалом переговоры Шольца и Трюдо о поставках газа Die Zeit: переговоры Шольца и Трюдо о поставках газа в Европу провалились

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц (слева) и Джастин Трюдо

Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках газа в Германию провалились, пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Петра Пинцлер. В публикации под заголовком «Много доброты, мало помощи» автор утверждает, что политики положительно относятся друг к другу, но в настоящий момент обеспечить выгодные и бесперебойные поставки газа невозможно по ряду причин.

Трюдо показывает, что несмотря на все обязательства, он также является тем, кто просто не может ничего сказать красивыми словами. По крайней мере, когда речь идет о бизнесе. Потому что именно так он справился с желанием немцев увеличить поставки сжиженного газа. Канадец говорит, что они увидят, существует ли «бизнес-модель» для увеличения экспорта сжиженного природного газа в Европу и Германию, — говорится в тексте.

Одним из основных препятствий для поставок газа является его высокая стоимость — при нынешних ценах он просто не окупится. Кроме этого, отмечается, что основные месторождения газа находятся на западе Канады, что удобно для транспортировки газа в Азию. Однако для его перемещения в Европу необходимо использовать трубопровод. Автор публикации подчеркивает, что в ближайшее время это вряд ли будет возможно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что промышленность Европы оказалась под ударом из-за дефицита российского газа. Экономические трудности прежде всего настигли автомобильную промышленность, а также заводы по изготовлению запчастей. Согласно информации агентства, финансовые аналитики немецкого концерна Volkswagen ожидают снижения прибыли в этом году, поскольку их клиенты опасаются покупать автомобили или продлевать договор аренды ввиду роста цен на энергоносители.