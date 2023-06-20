В Германии назвали имя нового посла в России Spiegel: МИД Германии утверждает, что Россия выдала агреман новому немецкому послу

Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Немецкое внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва якобы согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в бундестаге Александера Ламбсдорфа, пишет Der Spiegel со ссылкой на представителя МИД ФРГ. В статье издания отмечается, что Москва якобы уже выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла).

Германский МИД утверждает, что российская сторона согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции СвДП Германии в бундестаге Александера Ламбсдорфа и выдала так называемый агреман, — сказано в публикации.

В случае подтверждения информации Ламбсдорф может сменить на должности посла Гезу Андреаса фон Гайра, который представляет интересы немецкого правительства с 2019 года. Ламбсдорф известен своей критикой в адрес России, а также призывами усилить военную поддержку Запада Украине на фоне СВО.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает важным сохранение каналов диалога с Москвой на высшем уровне. Она отметила, что в настоящее время у Франции есть возможность для контактов с представителями правительства РФ и первым лицом государства.