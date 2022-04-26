В Германии назвали безумием поставки оружия Киеву Бывший советник Меркель назвал безумием поставки оружия Киеву

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами», передаёт издание ZDF.

Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой, — рассказал Вад.

По мнению эксперта, единственное верное решение конфликта — поиск политического решения ситуации.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.