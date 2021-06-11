В Германии нашли ошибку, из-за которой Гитлер проиграл войну СССР

Нацистская Германия находилась в плену самообмана, неверно оценила расклад сил, потому и проиграла СССР во Второй мировой войне. Это можно назвать главой ошибкой. К такому выводу пришёл автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус.
Журналист считает, что быcтрые победы вермахта в Европе были неверно интерпретированы руководcтвом рейха. Однако успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на «непоcтижимых случайностях, ошибках западных cоюзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов»,
Они (руководство рейха — NEWS.ru) были во власти самовнушения... Но можно назвать это и «самообманом», — резюмировал Альтхаус.
При этом экономика Германии не выдержала столкновения с экономикой СССР с его «безграничными ресурсами». Блицкриг превратился в войну на истощение.
Ранее британский историк профессор Норман Дэвис заявил, что СССР внёс решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, а США и Великобритания играли второстепенную роль.