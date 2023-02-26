В Германии «наивных» призвали готовиться к долгой войне в Европе Zeit: Бундесвер ожидает, что война НАТО с Россией продлится десять лет

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер рассказал Zeit, что в военном ведомстве Германии ожидают, что конфликт между НАТО и Россией может затянуться на десять лет. Эксперт призвал власти страны начать быстрее оснащаться и модернизироваться. Он при этом отметил, что ФРГ способна одновременно продолжать поддерживать Украину.

Наивно полагать, что конфликт закончится в этом году. Мы переживаем десятилетие конфликта в Европе, — сказал Вюстнер.

Он также заявил, что НАТО следует объединиться с Германией.

Ранее немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс рассказал, что наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. По его словам, единственное, что мешает Берлину начать войну с Москвой — отсутствие решимости у немецкой элиты. Он подчеркнул, что ФРГ может позволить себе гораздо больше, чем она делает сейчас. Он при этом отметил, что такие действия Германии можно квалифицировать как «помощь Украине».

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Россия не намеревается превращать украинский конфликт в войну с Альянсом. Он добавил, что у Москвы для этого нет «нет возможности». Он добавил, что такой конфликт был бы «нелогичным и бессмысленным». Он указал на то, что у Москвы и руководства Альянса отсутствует связь по военной линии, но она, по его словам, сохраняется с другими странами НАТО, например, с США.