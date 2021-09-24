В Германии начали продавать сувениры, посвящённые Меркель

Скоро заканчивается 16-летняя эпоха правления германского канцлера Ангелы Меркель. В преддверие этого события в стране начали продавать многочисленные сувениры, посвящённые лидеру ФРГ. Среди них «Меркель-уточка», «Меркель и Путин», «Спасибо, мамочка» и многие другие. Об этом пишет РИА Новости.

В обычных сувенирных лавках они ещё не появились, однако интернет-магазины так и пестрят разнообразными предложениями.

Среди самых востребованных, например, «Меркель — уточка». Уточка Энджи Меркель одета в строгий пиджак ярко-оранжевого цвета, у неё задумчивый взгляд, узнаваемая прическа и немного растерянный вид. За игрушку размером 8,5 см просят почти 16 евро. «Фирменный» жест Меркель является одним из самых узнаваемых в мире. На вопрос журналистов о появлении привычки соединять перед собой пальцы канцлер признавалась, что просто не знала, куда деть руки.

Кроме того, продаётся лаконичная чёрная майка с изображением ладоней Меркель, сложенных все тем же узнаваемым ромбом, и с надписью «Спасибо, мамочка». Другой магазин предлагает деревянную фигурку Меркель для благовоний. На выбор предлагается сувенир пиджаков разных оттенков, ведь Меркель любит строгую одежду, в том числе и достаточно ярких цветов. При зажжении благовоний может показаться, что «Меркель» закурила. Действительно, ранее канцлер была активным курильщиком, но, по ее словам, она давно бросила.

Также выпущен карикатурный сборник из боле 800 изображений, где канцлер изображена со многими политиками, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.

Для коллекционеров магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувенирную монету из чистого золота с высеченным на ней портретом Меркель. Сувенир весом 0,3 г обойдется в 49 евро. За ту же сумму можно приобрести прямоугольную золотую пластинку того же веса с изображением канцлера.

Ранее Меркель опровергла слухи о переезде в Гамбург после сложения полномочий. Она намерена продолжать жить в Берлине и в расположенном неподалёку Уккермарке. По словам главы правительства Германии, ей не хватает Балтийского моря. В настоящий момент Меркель проводит прощальный тур по региону, являющемуся её избирательным округом.