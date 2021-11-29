В Германии Кулебу высмеяли за слова о «российском вторжении» на Украину

Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого он назвал «подлинной угрозой» появление российских войск у границ страны. Дипломат в очередной раз призвал европейские страны к поддержке Киева.

В комментариях читатели назвали его слова о якобы имеющем место стягивании Россией сил у границы Украины истерией.

Посмотрим, что в итоге останется от всей этой военной истерии, — написал один из пользователей.

Другие также посчитали, что в Киеве напрасно нагнетают обстановку: «Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине», «Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации „Минска-2“, чем продолжать просить больше оружия и денег».

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины стали «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и теперь смогут «ответить на удар» России, заявил Дмитрий Кулеба. При этом он отметил, что у границ Украины Москва якобы развернула группировку из 115 тысяч военных, а также танки, артиллерию, военно-воздушные и военно-морские силы, средства радиоэлектронной борьбы.