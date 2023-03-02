Член федерального парламента Германии Александр Мюллер рассказал Newsweek, что будущий президент России, несмотря на тот факт, что его личность неизвестна, уже внушает страх немецкому правительству. По словам политика, в Бундестаге уверены, что преемник Владимира Путина не будет лучше, так как в Берлине не видят перемен к лучшему в России. Он при этом не стал уточнять критерии этих перемен.
Мы боимся того, что будет после Путина. Мы не видим перемен к лучшему в России. Так что мы боимся того, что будет после Путина, — сказал Мюллер.
По его мнению, кресло российского президента может занять зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, или командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. Он назвал оба варианта плохими по сравнению с Путиным.
Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы главы государства в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом. Также президент добавил, что политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.