В Германии испугались преемника Путина Newsweek: Германия боится возможного преемника Путина из-за отсутствия перемен в России

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Член федерального парламента Германии Александр Мюллер рассказал Newsweek, что будущий президент России, несмотря на тот факт, что его личность неизвестна, уже внушает страх немецкому правительству. По словам политика, в Бундестаге уверены, что преемник Владимира Путина не будет лучше, так как в Берлине не видят перемен к лучшему в России. Он при этом не стал уточнять критерии этих перемен.

Мы боимся того, что будет после Путина. Мы не видим перемен к лучшему в России. Так что мы боимся того, что будет после Путина, — сказал Мюллер.

По его мнению, кресло российского президента может занять зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, или командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. Он назвал оба варианта плохими по сравнению с Путиным.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы главы государства в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом. Также президент добавил, что политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.