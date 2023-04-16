В Германии испугались «агентов Путина» на сайтах знакомств Die Welt: «российские шпионки» вербуют политиков и военных через сайт знакомств Tinder

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Журналисты немецкого издания Die Welt заявили, что «российские шпионки» через популярный сайт знакомств Tinder якобы вербуют политиков и военных. В материале отмечается, что «агенты Путина» могли давно «расставить свои любовные ловушки». При этом в самом материале газеты не приводятся доказательства такой деятельности.

Платформа знакомств пытается привлечь людей, которые готовы любить. <...> Просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба. Агенты <...> целенаправленно искали профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации, — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что немцы запуганы вероятностью того, что на платформе для знакомств могут находиться российские шпионы.

Ранее прокуратура Швеции освободила гражданку России, задержанную по подозрению в промышленном шпионаже. Ее решили отпустить, так как для задержания «не осталось достаточных оснований». Решение принял прокурор Джеймс фон Рейс. Россиянка была задержана по подозрению в промышленном шпионаже 13 апреля. По данным правоохранителей, женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem. Задержание и другие следственные мероприятия были проведены под грифом строжайшей секретности. Несколько человек были доставлены на допрос, проведены обыски.