В Германии допустили санкции против «Северного потока — 2»

Парламентарий от немецкой партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил о том, что в случае вторжения России на Украину в Германии могут начать обсуждать введение санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Об этом немецкий политик сообщил в интервью медиагруппе Funke.

Газовый проект такого масштаба будет всегда восприниматься как что-то сугубо политическое. Однако политика не может остановить процесс сертификации. Конечно, если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северный поток — 2» стоит поставить под вопрос, — сказал он.

Однако Нурипур добавил, что если проект буден введён в эксплуатацию и война не начнётся, то ФРГ будет придерживаться закона.

Если с правовой точки зрения всё будет в порядке, то газопровод заработает, — заключил он.

В конце декабря вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной против проекта «Северный поток — 2» могут быть введены санкции. При этом он отметил, что немецкое правительство не планирует вмешиваться в процесс одобрения проекта.

Тот же Нурипур в конце прошлого года говорил, что не видит возможностей для срыва ввода в эксплуатацию этого газопровода.