В Германии АЭС назвали вариантом смягчения последствий отказа от газа из РФ

Колумнист Spiegel Александр Нойбахер заявил, что оставшиеся в стране три атомные электростанции могут облегчить последствия отказа от российского газа, если их не закроет правительство Германии. Власти обязались до конца этого года остановить последние три действующие АЭС — «Изар 2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм 2», напоминает журнал.

В связи с надвигающимся кризисом колумнист призвал власти страны не делать этого.

Поведение напоминает голодающего человека, который выбрасывает свой последний кусок хлеба, потому что он твёрдый и сухой, — привёл аналогию сложившейся ситуации Нойбахер.

Автор назвал ошибкой решение об отказе от атомной энергии после аварии на «Фукусиме». Он отметил, что гораздо полезнее для окружающей среды отказ от угля, а также добавил, что пока неизвестно, хватит ли мощностей ветряных и солнечных станций для обеспечения страны.

Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим, — пишет колумнист.

В качестве доказательства своей правоты Нойбахер привёл в пример решение Бельгии перенести отказ от АЭС на 10 лет, а также планы Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши строить новые реакторы.

Ранее сообщалось, что по оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным Центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году.