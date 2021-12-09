В Генштабе заявили об отработке ракетами США пусков по объектам России

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила облёты у российских границ. Он пояснил, что во время вылетов ВВС страны тренируют пуски крылатых ракет по объектам на территории страны. Его слова приводит ТАСС.

В последнее время отмечается значительное увеличение количества полётов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России, — сказал Герасимов.

В то же время глава Генштаба заметил, что во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживают такие цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов. Он добавил, что в последнее время в мире обостряются проблемы безопасности. Именно они влияют на развитие российских вооружённых сил.

По его словам, «прежде всего нарастанию напряжённости в мире способствуют деструктивная внешняя политика ряда государств», терроризм, экстремизм и глобальный экономический спад, вызванный последствиями пандемии коронавируса.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Он также назвал ложью сообщения западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.