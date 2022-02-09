В генконсульстве РФ в Нью-Йорке осталось только пять дипломатов

Генконсул Сергей Овсянников заявил, что в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории работают только пять человек. В январе из-за политики США были вынуждены вернуться на родину несколько дипломатов с семьями, отметил он в беседе с РИА Новости.
Овсянников
Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт. Не помню такого, — сказал генконсул.
При этом он допустил, что миссию придётся сократить ещё.
У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя — ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулём, — пояснил Овсянников.
Ранее стало известно, что российский посол в США Анатолий Антонов сообщил: американские власти так и не отказались от угроз его выдворения из страны. Это связано с торгом за визы для сотрудников своих дипмиссий. Антонов прежде говорил, что Госдеп поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского посольства в Москве.