В генконсульстве РФ в Нью-Йорке осталось только пять дипломатов

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины. Так считают в США, поэтому намерены действовать в данном направлении очень осторожно, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Кирби пояснил, что в Вашингтоне исходят из того, что окончательное решение остаётся за президентом РФ Владимиром Путиным. Никто, за возможным исключением г-на Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул...