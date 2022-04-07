В ГД засомневались в нормальной жизни на Украине при нынешней власти

Россия окажет поддержку освобождённым регионам Украины, так как глубоко заинтересована в том, чтобы мирная жизнь восстановилась и поскорее вошла в нормально русло, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал высказывание депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что освобождённые украинские территории впервые за десятилетия получат шанс на развитие и станут такими же процветающими, как Крым. Однако Чепа полагает, что при нынешнем киевском руководстве жителям не гарантирована спокойная жизнь.

Мы будем поддерживать, чтобы больше никто не делал попыток разломать весь мир не только между нашими странами, но и не создавал угрозы для существования Европы. Будет делаться всё, чтобы восстановление разрушенного шло как можно быстрее. Я думаю, в этом будет заинтересовано всё миролюбивое население Европы. Все понимают, что это необходимость. Те ошибки, которые допускали многие руководители стран, когда не откликались ни на Минские соглашения, ни на соглашения по гарантиям безопасности, привели к сегодняшней ситуации, и её надо выправлять, — сказал Чепа.

По его мнению, сегодняшняя украинская власть при нынешней политике не сможет гарантировать нормальную жизнь в стране.

Я не думаю, что сегодняшняя власть сможет создать новую архитектуру спокойной и нормальной жизни на Украине. Я думаю, что внутренняя архитектура Украины поменяется, — подытожил Чепа.

Ранее стало известно, что Украина может разделиться на независимые республики после завершения спецоперации, предположил экс-глава МВД страны Виталий Захарченко. Территории могут «переучредить», а владения украинских олигархов при этом национализировать, считает он. Новоиспечённые республики смогут выбрать: остаться независимыми или войти в состав другой страны, добавил он.