В ГД рассказали, почему страны G7 отказались от конфискации активов России Депутат Арефьев: страны G7 не хотят конфисковать активы РФ из-за санкций в ответ

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Страны G7 отказались от конфискации активов России из-за возможных ответных санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, Россия может конфисковать у этих стран акции их предприятий.

Весь вопрос в зеркальных санкциях. Если они у нас отберут более $300 млрд, то у нас есть возможность конфисковать у них и акции их предприятий, и у нас до сих пор еще достаточно много предприятий с иностранным капиталом, мы можем забрать у них эти акции, мы можем забрать здания посольств, консульств, которые находятся в собственности этих стран, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что Россия может забрать у этих стран больше, чем они у нее. Кроме того, золотовалютные резервы нельзя использовать внутри страны и в том виде, в котором они сейчас, поэтому отобранные у России деньги будет невозможно просто внедрить в бюджет государства, добавил Арефьев.

Ранее Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов в Европе. Уточняется, что Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их активов на Западе.