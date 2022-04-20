В ГД рассказали, какой тюремный срок ждёт британских наёмников с Украины

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала NEWS.ru, какое наказание грозит иностранным наёмникам с Украины. По её словам, их действия подпадают под статью 359 Уголовного кодекса России («Наёмничество»), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Нужно понимать, что по международным соглашениям, международному законодательству наёмничество и деятельность наёмников — это военное преступление. Поэтому наказание их ждёт самое суровое, — подчеркнула Бутина.

Она напомнила, что предоставление помощи наёмникам также карается тюремным сроком до восьми лет, не исключив, что Великобритания в дальнейшем будет отрицать наёмническую деятельность своих граждан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Великобритании «буквально в секунду» отвернулись от граждан своей страны Эйдена Эслина и Шона Пиннера, захваченных в плен на Украине, и сочли их попадание в плен «личным делом».

По информации Минобороны России, Киев привлёк всего около семи тысяч наёмников из 63 стран. Так, по данным ведомства, на территории мариупольского комбината «Азовсталь» в составе украинской группировки находится до 400 наёмников.