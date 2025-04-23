В ГД предрекли сюрпризы для Запада по инициативе Трампа Депутат Нестеренко: мирный план Трампа может содержать неожиданные пункты

Фото: Win McNamee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Мирный план по Украине президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные пункты, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. По его словам, сюрпризы возможны и для западного сообщества.

В стиле Трампа предложить и что-то неожиданное <…> для западного сообщества, — сказал Нестеренко агентству.

Возможно, Трамп потребует от Киева пойти на уступки, не исключил депутат. Американский лидер может аргументировать свое предложение необходимостью прекратить кровопролитие.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе. Новость сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, не уточнив подробностей.

Позже появились сведения, что Уиткофф не будет присутствовать на переговорах по украинскому кризису в Лондоне, которые пройдут 23 апреля. Там соберутся европейские представители для обсуждения шагов по урегулированию ситуации.

В последний раз президент РФ Владимир Путин беседовал с американским спецпосланником 11 апреля. Как рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, политики обсуждали ситуацию вокруг Украины. Однако при этом поднимались темы политического и экономического характера. Многие СМИ до сих пор публикуют фейковую информацию о прошедшей встрече. Речь идет, в первую очередь, о западных изданиях.