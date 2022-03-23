В ГД предложили признать руководство Украины террористической организацией

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru предложил признать в России руководство Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским террористической и нацистской организацией. Таким образом парламентарий оценил идею запретить в РФ националистические формирования соседнего государства — «Азов» и «Айдар».

Во-первых, почему только «Азов» и «Айдар»? А всякие «Днепры», «Донбассы», созданные Игорем Коломойским ещё в 2014-м и прочими украинскими олигархами. Не вижу смысла признавать отдельные организации. Давайте признаем правительство Зеленского нацистским и террористическим, вот это правильно. А СБУ мы не хотим признать террористической организацией? Она практикует теракты с 2014-го. ВСУ является в не меньшей степени нацистской организацией, чем «Азов» и «Айдар», — добавил Бородай.

Он также предложи признать нацистской и террористической организацией, наряду с ВСУ, СБУ, «Азовом» и «Айдаром», Главное управление разведки Минобороны Украины.

Накануне стало известно, что российские военные в ходе спецоперации на Украине форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону нацбатальона «Айдар», сообщил глава пресс-службы Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что войска продвинулись на пять километров и вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка. В ходе операции уничтожены 30 боевиков и техника противника.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента Украины «повернуться лицом» к России, чтобы войти в историю миротворцем. Глава Чечни посоветовал украинскому президенту перестать быть «американской и натовской марионеткой», а вместо этого стать волевым президентом и иметь собственное железное мнение.