В ГД отреагировали на заявление Госдепа о нарушениях прав человека в России

https://static.news.ru/photo/3257b2cc-6de7-11eb-a9bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в РФ не имеет отношения к реальности, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Российский парламентарий отметил, что Вашингтон использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран. Слуцкий констатировал, что от администрации нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена другой риторики ждать не приходится.

Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, они давно превратились в инструмент сдерживания, но абсолютно бесполезный с точки зрения влияния на политику РФ. США лучше бы заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны и перестать вмешиваться в дела других государств, — сказал РИА Новости депутат.

Как писал NEWS.ru, Нед Прайс не исключил новых санкций в отношении Москвы из-за нарушений прав человека. По его словам, у России в этой сфере «ужасный послужной список». Прайс пообещал, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в ближайшее время.