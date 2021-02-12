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В ГД отреагировали на заявление Госдепа о нарушениях прав человека в России

13:23, 13 февраля 2021 1 896
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о нарушениях прав человека в РФ не имеет отношения к реальности, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Российский парламентарий отметил, что Вашингтон использует тему прав человека для оправдания своего вмешательства в дела других стран. Слуцкий констатировал, что от администрации нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена другой риторики ждать не приходится.

Что касается ответов и новых санкций, то Вашингтону для них не нужен повод, они давно превратились в инструмент сдерживания, но абсолютно бесполезный с точки зрения влияния на политику РФ. США лучше бы заняться анализом состояния демократии внутри собственной страны и перестать вмешиваться в дела других государств, — сказал РИА Новости депутат.

Как писал NEWS.ru, Нед Прайс не исключил новых санкций в отношении Москвы из-за нарушений прав человека. По его словам, у России в этой сфере «ужасный послужной список». Прайс пообещал, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в ближайшее время.

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