В ГД оценили заявление Киева о невозможности выполнения Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/1a1f1568-6de4-11eb-8330-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о невозможности выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они существуют. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что такая позиция выгодна Киеву и Западу, и они будут пытаться придумать некий новый формат.

Главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол, — приводит слова Бальбека RT.

По его мнению, альтернативы Минским соглашениям нет, потому Украине всё равно придётся выполнять их, если она действительно хочет добиться мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Подобные ухищрения к изменению ситуации не приведут, заключил депутат.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Минские договорённости почти невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако, по его словам, в Киеве постараются сделать так, что сработали принципы, заложенные в соглашениях.