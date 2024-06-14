В ГД объяснили, как предложение Путина нарушило планы Запада по Украине Депутат Журавлев: заявление Путина не даст Западу назвать РФ недоговороспособной

Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, озвучив мирное предложение по Украине, сделал дипломатический ход, сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, после слов главы РФ участники швейцарского саммита не смогут заявлять о нежелании Москвы договариваться с Киевом.

Это дипломатический ход, который не позволит говорить о том, что Россия недоговороспособна — вот, пожалуйста, наши предложения. Другое дело, что Запад их вряд ли примет: только успела раскочегариться их военная промышленность, только разрешили бить своим оружием по РФ, а тут на тебе — мир. Поэтому саммит в Швейцарии можно уже будет называть вовсе не мирным, а военным. Там как раз придется искать способы продолжить боевые действия, — пояснил он.

Парламентарий добавил, что РФ не пригласили к участию в мероприятии, так как оно станет «междусобойчиком» президента Украины Владимира Зеленского и его друзей.

Поэтому Владимир Путин приехал в МИД и озвучил наши условия прекращения конфликта: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый статус Украины. В таком случае, говорит Путин, мы готовы немедленно прекратить огонь, — заметил Журавлев.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что РФ делает еще одно реальное мирное предложение Украине. По его словам, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Путин добавил, что Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.