В ГД назвали способ заставить ВСУ сдаться за два дня Депутат ГД Журавлев: при уничтожении путей снабжения ВСУ сдались бы за пару дней

Фото: МО РФ

Уничтожение железных дорог и портов на Украине с лишением армии противника путей для снабжения заставило бы ВСУ сдаться за пару дней, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, уничтожение военной инфраструктуры Киева является одной из самых важных задач.

Сколько раз я с самого начала спецоперации говорил о том, что прежде всего нужно обратить внимание на логистику и пути доставки, взорвать мосты через Днепр, лишить Украину портов и железной дороги, и уже через пару дней оставшиеся без снабжения ВСУ начали бы массово выходить с поднятыми руками, — сказал Журавлев.

Парламентарий выразил уверенность, что если бы западную технику и боеприпасы уничтожали еще до того, как их успевали перебросить к линии фронта, то конфликт на Украине прекратился бы «в два счета».

Стоило давно это сделать, не ограничиваясь в средствах. <...> И все задачи, которые ставит перед армией наше государство в этой кампании, были бы несомненно достигнуты, — высказался депутат.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад стремится к затягиванию конфликта на Украине. По его мнению, об этом свидетельствуют обсуждаемые планы ряда западных стран поставить Киеву истребители F-16. В частности, передать ВСУ около 60 самолетов к началу 2024 года пообещали Нидерланды и Дания.