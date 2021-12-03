В ГД допустили, что Россия может помочь Донбассу при военной агрессии Киева

Представители трёх крупнейших фракций Госдумы и двух профильных комитетов палаты допустили возможность того, что Москва может помочь Донбассу, если Киев решит реализовать в регионе силовой сценарий. Кроме того, не исключается вероятность, что Москва признает независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР, пишет «Интерфакс».

Мы будем максимально помогать жителям Донбасса при активной агрессии. Там находится сегодня около 700 тысяч граждан России. К концу года их может быть уже около миллиона, — рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

По его словам, ни один глава государства не бросит своих граждан за рубежом. Водолацкий отметил, что сам выступает за признание республик Москвой, и для этого есть несколько причин. Первая — это наличие культурных и родственных связей между жителями Ростовской области в РФ и Луганской и Донецкой областей Украины, а вторая — возможная остановка обстрелов.

Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата, — добавил зампред комитета ГД.

Тем не менее, по его словам, Украина уже пошла по пути полного отказа от достигнутых соглашений, что «развязывает руки» всем участникам формата, в том числе и России.

Два первых заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам: от КПРФ и от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Новиков и Алексей Чепа тоже считают, что признание независимости республик возможно. Они отметили, что РФ не намерена нарушать Минские соглашения, однако в случае военной агрессии Киева будет вынуждена защищать население Донбасса, так как большинство из них являются россиянами.

Если это будет составлять угрозу жителям, нашим жителям, очевидно, соответствующие органы примут решения в соответствии с нашей Конституцией, — добавил Чепа.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе.