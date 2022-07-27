«Газпром» заявил, что Siemens не ремонтирует двигатели на «Северном потоке» Зампред правления «Газпрома» Маркелов: Siemens не занимается ремонтом двигателей «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Компания Siemens не занимается ремонтом турбинных агрегатов для подачи газа по «Северному потоку», рассказал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ранее компания вообще не испытывала проблем с получением турбин из ремонта, однако поставка, которая должна была прийти еще в мае, до сих пор не получена.

Вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем, — пояснил Маркелов.

Он добавил, что так и остаются открытыми проблемы санкционных рисков, которые не дают вернуть двигатель и отправить на ремонт остальные турбины.

На текущий момент поставки газа по «Северному потоку» уменьшились до 20% от имеющейся мощности трубопровода. По данным немецкого оператора GASCADE, сегодня, 27 июля, объем газового транзита сократился до 1,28 кубометра.

Тем временем заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что Берлин не видит препятствий для поставки турбины Siemens для «Северного потока» и считает действия РФ в этой связи политической игрой, заявила. По ее словам, нынешнее сокращение поставок следует оценивать как невыполнение контрактов.