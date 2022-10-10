В «Газпроме» напомнили о найденном у СП уничтожителе мин из НАТО Представитель «Газпрома» Куприянов: в 2015 году у СП нашли уничтожителя мин из НАТО

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В 2015 году у газопровода «Северный поток» обнаружили натовский уничтожитель мин «Морская лиса», сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире канала «Россия 24». Он показал подводный снимок объекта и уточнил, что с глубины 40 метров его извлекли шведские военные.

Необходимо напомнить о событиях на газопроводе «Северный поток», которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток — 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, — сказал Куприянов.

Как он добавил, в НАТО объяснили находку тем, что устройство потерялось на учениях.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Сегодня на единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление. Оператор Nord Stream AG подчеркнул, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.