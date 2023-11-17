В Газе сообщили о гибели всех пациентов из реанимации больницы «Аль-Шифа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все пациенты в реанимации больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа умерли во время осады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил директор медучреждения Мухаммед Абу Сильмия. По его словам, которые приводит Sky News Arabia, в отделении находилось не менее 54 человек.

Глава больницы отметил, что сейчас единственное, что остается, — это бороться за жизнь пациентов, поскольку в учреждение не поступает вода, медикаменты и кислород для аппаратов искусственной вентиляции легких. В таком режиме госпиталь находится уже минимум неделю, добавил он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.

Поддубный напомнил, что ЦАХАЛ за несколько недель до начала операции заявила, что «Аль-Шифа» является командным пунктом ХАМАС. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что бойцы палестинского движения удерживают в бункере под зданием больницы порядка 200 заложников.

10 ноября директор больницы «Аш-Шифа» заявил, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. По его словам, еще некоторые из пациентов получили ранения.