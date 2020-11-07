Куба надеется на конструктивные отношения с США при Байдене

https://static.news.ru/photo/dd7cc1e6-21d5-11eb-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Кубы рассчитывают на улучшение отношений с США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Мы признаём, что на президентских выборах американский народ избрал новый курс. Мы верим в возможность конструктивных двусторонних отношений, основанных на уважении, — написал он в Twitter.

Reconocemos que, en sus elecciones presidenciales, el pueblo de EEUU ha optado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de una relaciÃ³n bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. #SomosCuba #SomosContinuidad — Miguel DÃ­az-Canel BermÃºdez (@DiazCanelB) November 8, 2020

Официально итоги президентских выборов в США пока не подведены. Однако считается, что победу одержал Байден. Главы ряда государств уже поздравили его с этим.

Как писал NEWS.ru, в их числе сербский лидер Александар Вучич. Он выразил надежду на то, что сотрудничество между Белградом и Вашингтоном будет столь же конструктивным, как и при Дональде Трампе.