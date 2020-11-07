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Куба надеется на конструктивные отношения с США при Байдене

17:57, 08 ноября 2020
Фото: pixabay.com

Власти Кубы рассчитывают на улучшение отношений с США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Мы признаём, что на президентских выборах американский народ избрал новый курс. Мы верим в возможность конструктивных двусторонних отношений, основанных на уважении, — написал он в Twitter.

Официально итоги президентских выборов в США пока не подведены. Однако считается, что победу одержал Байден. Главы ряда государств уже поздравили его с этим.

Как писал NEWS.ru, в их числе сербский лидер Александар Вучич. Он выразил надежду на то, что сотрудничество между Белградом и Вашингтоном будет столь же конструктивным, как и при Дональде Трампе.

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