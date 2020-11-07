Куба надеется на конструктивные отношения с США при Байдене

Власти Кубы рассчитывают на улучшение отношений с США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Мы признаём, что на президентских выборах американский народ избрал новый курс. Мы верим в возможность конструктивных двусторонних отношений, основанных на уважении, — написал он в Twitter.
Reconocemos que, en sus elecciones presidenciales, el pueblo de EEUU ha optado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de una relaciÃ³n bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. #SomosCuba#SomosContinuidad