В Гааге заявили, что ВСУ применяли химические боеприпасы производства США Посол РФ в Гааге Тарабрин: ВСУ неоднократно применяли химические боеприпасы США

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Украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США, заявил «Известиям» посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. ПО его словам, это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, что нарушает I статью Конвенции о запрещении химоружия.

В ходе СВО были зафиксированы случаи применения Вооруженными силами Украины химических боеприпасов, изготовленных в США, — сказал он.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Запорожской области, который готовили спецслужбы Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Были задержаны трое украинских граждан. Изъятые препараты разрабатывались в Соединенных Штатах, где они используются для создания химического оружия массового поражения, отметили в ФСБ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям.

До этого начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых также рассказал, что ВСУ за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания. В результате действий ВСУ погибли не менее 15 человек, добавил он.