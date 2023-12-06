В G7 призвали утилизировать баллистические ракеты Северной Кореи Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет

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Лидеры стран G7 призвали к полной и необратимой утилизации оружия массового поражения и баллистических ракет КНДР, об этом говорится в совместном заявлении «семерки» по итогам саммита, его приводит ТАСС. Мероприятие стартовало 6 декабря в формате видеоконференции.

Мы подчеркиваем наш призыв к полной, верифицируемой и необратимой утилизации всего оружия массового поражения и баллистических ракет Северной Кореи, — говорится в заявлении.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР не исключает возможности нанесения превентивного ядерного удара по США. В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты в планах развязать ядерную войну, заявив, что американцы уже перебрасывают на полуостров свои «стратегические средства».

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия.