В G7 придумали, как сильнее надавить санкциями на Россию Bloomberg: в G7 хотят создать новый механизм для координации применения санкций против РФ

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Новый механизм для координации применения существующих санкций в отношении России хотят создать страны «Группы семи» (G7). Предполагается, что это позволит улучшить соблюдение ограничений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Цель инструмента под рабочим названием «механизм для координации применения» состоит в поддержке обмена информацией и других действий, в том числе относительно стран и фирм в любой части мира, которые подозреваются в пособничестве войне России на Украине путем уклонения от санкций или их подрыва, — говорится в сообщении агентства.

Как рассказал один из источников, Вашингтон обеспокоен контролем над уже принятыми мерами.

По данным агентства, Евросоюз хочет принудить банки и прочие учреждения сообщать о находящихся под санкциями российских активах, которые у них имеются, в рамках нового пакета мер, который G7 планирует одобрить на текущей неделе. При этом отмечается, что некоторые члены ЕС сопротивляются отдельным аспектам предложения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представителям стран ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против России, который планируется ввести в годовщину начала спецоперации на Украине 24 февраля. По словам дипломатических источников в Брюсселе, члены блока не смогли достигнуть соглашения по ряду вопросов, в том числе по запрету на импорт российского каучука. Дополнительные переговоры запланированы на 23 февраля.