В G7 пообещали принять меры против поддерживающих Россию стран

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Лидеры стран «Большой семерки» заявили, что примут меры в отношении стран, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине, передает ТАСС. Виртуальный саммит G7 прошел в субботу, 24 февраля, под председательством Италии.

Мы продолжим принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих войну, которую ведет Россия, и вводить дополнительные меры против юридических лиц в третьих странах в случае необходимости, — говорится в заявлении.

Также лидеры G7 осудили Северную Корею и Иран, которые, по их мнению, поставляют России оружие. В «Большой семерке» выразили обеспокоенность по поводу поставок в РФ товаров двойного назначения из Китая.

Ранее доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко рассказал, что главными торговыми партнерами России после начала СВО стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Грузия. Также новыми партнерами РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия и ряд стран Африки. По словам Продченко, ОАЭ экспортируют в Россию автомобили, электронику и медикаменты.