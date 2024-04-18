В G7 поделились планами по использованию замороженных активов России Страны G7 намерены сохранить активы РФ замороженными до возмещения урона Киеву

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Страны «Большой семерки» приняли решение держать замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за нанесенный Киеву урон в рамках конфликта на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министров финансов и глав центральных банков G7 по завершении встречи в Вашингтоне. Кроме того, лидеры стран G7 приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от активов Москвы в пользу Киева.

Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, — говорится в сообщении.

Вместе с тем лидеры «семерки» одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.

Ранее Минфин ФРГ опубликовал данные, согласно которым сумма замороженных российских активов в Германии на сегодняшний день составляет приблизительно €3,9 млрд. Страна конфисковала активы физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки, а также активы Центрального банка России.

До этого сообщалось, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия в частном порядке призвали Евросоюз не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов. При этом отмечалось, что данные планы в любом случае были «отложены в долгий ящик».