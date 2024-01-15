В FT рассказали о главном достижении встречи по Украине в Давосе FT: главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото

Фото: Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало коллективное фото с участниками, считает глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой. По его словам, число принимающих участие во встрече людей оказалось больше, чем на прошлых подобных мероприятиях.

Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз, — написал Фой.

В материале издания под названием «Почему переговоры по урегулированию на Украине — это больше про разговоры, чем про мир» упоминается аналогичная встреча на Мальте в октябре. В ней приняло участие меньше участников, чем в этот раз.

Также отмечается, что ЮАР и Бразилия, которые остаются в хороших отношениях с Россией, проявляли особую активность во время обсуждений. В негативном ключе журналист высказывается о решении Китая не участвовать во встрече. При этом Фой написал, что без России, которую не пригласили на мероприятие, достичь какого-либо реального прогресса по мирному соглашению невозможно.

Это была хорошая дискуссия. [Но] не в составе 83 делегаций вы добьетесь реального дипломатического прогресса в попытках придумать параметры мирного договора, — поделился с ним проинформированный о встрече источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит какого-либо прогресса в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. При этом в Кремле посчитали странной ситуацию, при которой Киев обсуждает «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского с другими странами, но продолжает отказываться от диалога с Москвой.