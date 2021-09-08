В ФРГ заявили о снижении цен на газ в Европе после запуска СП-2

Депутаты парламента ФРГ заявили, что запуск «Северного потока — 2» будет способствовать не только снабжению газом, но и снижению цен на него в Европе. Более 90% компаний, который состоят в Российско-германской внешнеторговой палате, считают проект незаменимым для энергоснабжения Европы, пишут «Известия».
Представители компаний
К тому же Германия к 2045 году хочет полностью отказаться от ископаемых источников энергии, поэтому «Северный поток −2» будет пригоден и для водорода.
Ранее сообщалось, что смена федерального канцлера в ФРГ может оказаться последним препятствием на пути к реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказали обозреватели Моритц Кох и Клаус Штратман в статье для немецкого издания Handelsblatt.