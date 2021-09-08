16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ФРГ заявили о снижении цен на газ в Европе после запуска СП-2

05:09, 09 сентября 2021
В ФРГ заявили о снижении цен на газ в Европе после запуска СП-2 Фото: Gazprom/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутаты парламента ФРГ заявили, что запуск «Северного потока — 2» будет способствовать не только снабжению газом, но и снижению цен на него в Европе. Более 90% компаний, который состоят в Российско-германской внешнеторговой палате, считают проект незаменимым для энергоснабжения Европы, пишут «Известия».

Представители компаний уверены, что «Северный поток — 2» обеспечит экономические стабильность и рост в Евросоюзе. Проект изначально был нацелен на обеспечение Западной Европы газом по низкой цене, но идеологические мотивы климатической политики в последнее время берут верх, отметил депутат Европарламента Гуннар Бек.

К тому же Германия к 2045 году хочет полностью отказаться от ископаемых источников энергии, поэтому «Северный поток −2» будет пригоден и для водорода.

Ранее сообщалось, что смена федерального канцлера в ФРГ может оказаться последним препятствием на пути к реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказали обозреватели Моритц Кох и Клаус Штратман в статье для немецкого издания Handelsblatt.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео