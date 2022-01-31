В ФРГ заявили о снижении «агрессивной риторики» России

Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что дипломатические усилия Запада привели к снижению напряжённости на границе России и Украины. По его словам, от РФ исходит чуть менее «агрессивная риторика». Хойсген призвал ЕС и НАТО сообща разрешить ситуацию на юго-востоке Украины, пишет General-Anzeiger.

Чуть менее агрессивная риторика исходит из России. Однако опасность ещё не миновала, — отметил Хойсген.

Политик уверен, что страны Запада, действуя сообща, смогу повлиять на действия России в отношении Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина и РФ должны взаимодействовать на дипломатическом уровне. Началом такого взаимодействия он назвал отвод российских войск от границы со страной.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления США о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, даже украинские официальные лица утверждают, что угрозы со стороны Москвы нет. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе её навязывает, преследуют корыстные цели, добавил он.