В ФРГ заявили о давлении властей США на Шольца из-за ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц «находится между молотом и наковальней» из-за ситуации вокруг Украины, считает политический активист и председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель. В интервью газете «Известия» он пояснил, что, с одной стороны, США давят на немецкого политика, с другой стороны, давление идёт от местных компаний, которые не хотят лишаться заработка из-за разрыва отношений с Россией.

На немецкое правительство неимоверно давят сильнейшие компании. Они не хотят лишаться заработка просто потому, что так сказали в Вашингтоне. Бедный Шольц сейчас как между молотом и наковальней: с одной стороны Вашингтон давит, с другой — местные компании, — сказал Херстель.

По его словам, у немецкого правительства нет возможности сопротивляться давлению США и это ведёт к разрыву отношений с Москвой. Политик также отметил, что ограничительные меры, принятые Евросоюзом, намного хуже скажутся на европейских странах, чем на России. По мнению Херстеля, важнейшей задачей, которая стоит сейчас перед ЕС, является сохранение собственной экономики.

Он считает, что Германии следует постепенно налаживать ситуацию: отказаться от санкций, а также пересмотреть отношение к НАТО.

Ранее Шольц заявил, что принятые против России санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС. При этом он добавил, что Евросоюз всё равно продолжит ужесточать санкционные меры в отношении Москвы.