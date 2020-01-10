https://static.news.ru/photo/8ee0009e-33b9-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Поэтому, по его мнению, антитеррористическая операция коалиции в регионе должна быть продолжена.

В конечном счёте, мы примем любое решение, которое примут в Багдаде, но я считаю, что завершение сейчас борьбы с ИГ в Ираке приведёт к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ с тем, чтобы угроза терактов не только в Ираке и регионе, но и в Европе возросла, — сказал Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон относится с пониманием к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Рааб при этом предостерёг все вовлечённые стороны от войны в регионе, заметив, что единственной силой, которая окажется в выигрыше от такого развития события, будет ИГИЛ, писал NEWS.ru.