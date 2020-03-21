https://static.news.ru/photo/eb13a74a-6c39-11ea-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Presse- Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в обычном супермаркете, как отмечают местные СМИ, «в тяжёлые времена коронавируса». В её тележке другие покупатели отметили четыре бутылки вина, гель для душа с ароматом чёрной вишни и туалетную бумагу.

Одета канцлер была в тот же брючный костюм в синих тонах, в котором несколькими часами ранее выступила перед нацией.

Остаётся только надеяться, что ей удалось сохранять безопасное расстояние в два метра, — указывают журналисты.

Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel beim Einkaufen im Supermarkt in Berlin Mitte Hit Verbrauchermarkt bzw. eine Zweigstelle des Ulrichs am Zoo. pic.twitter.com/5Eg91lY7QE — Ferdinand (@hideout) March 21, 2020

Фотографии совершающей покупки Меркель появились на страницах немецкого таблоида Bild. Издание отмечает, что канцлер не делала «запасы хомяка» — выражение, ставшее популярным в Германии из-за паники, опустошившей полки магазинов — и тем самым показывала пример всем согражданам. В остальном же ситуация была рядовой. Берлинцы довольно часто встречают Меркель одну за покупками. Известно, что она предпочитает супермаркет Hit, который находится неподалёку от её дома в центре города на Моренштрассе.

Выступление перед нацией Ангела Меркель сделала ввиду ситуации с распространением коронавируса. Никакой вызов со времён Второй мировой войны не требовал от немцев такой солидарности, отметила она и призвала граждан относиться к пандемии серьёзно, писал NEWS.ru.