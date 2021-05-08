Вакцинированные жители Германии получили привилегии

https://static.news.ru/photo/9d720b26-b0bc-11eb-a774-96000091f725_660.jpg Фото: Xander Heinl/photothek.de via ww/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ предоставило привитым гражданам страны ряд привилегий. Так, вакцинированные от коронавируса немцы освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается комендантский час. Кроме того, в парикмахерских и других местах они теперь не обязаны предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Помимо этого, возвращающиеся в страну граждане теперь смогут избежать обязательного карантина. Единственное ограничение — возвращение из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

Однако стоит заметить, что вступающие в силу правила не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах. Гражданам по-прежнему стоит озаботиться не только собственной защитой, но и безопасностью других людей.

Ранее жители Испании уличными танцами отметили первую ночь без ограничений на фоне пандемии COVID-19. Режим ЧП действовал в стране с октября 2020-го. Он истёк 8 мая в 22:00 по местному времени.