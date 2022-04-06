В ФРГ удивились эффекту от попыток «изолировать» РФ

Немецкий экономист Андреас Бек заявил, что небывалые антироссийские санкции привели не к изоляции Москвы, а изолировали тех, кто вводил ограничительные меры. По его словам, опасная ситуация, в частности, уже сложилась в экономике Германии, сообщает РИА Новости.

Бек объяснил немецкие проблемы тем, что в мировой экономике во многом всё зависит от доступа к ресурсам. Россия же остаётся важным экспортёром алюминия и никеля, от поставок которых зависит Германия. Заинтересованы в них и в США, добавил экономист.

Бек напомнил, что антироссийские санкции много кто в мире не поддержал. В первую очередь речь идёт о КНР, Индии, Израиле и Пакистане.

Ранее стало известно, что дефицит во всех сферах жизни ожидает Германию после отказа от российского газа. Экономика страны пойдёт ко дну, если от ресурсов отказаться сейчас, рассказал швейцарский телеканал SRF. Он предупредил, что дефицит внезапно появится везде, из-за чего под угрозой окажется благосостояние немцев.