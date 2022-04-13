В ФРГ согласились поставить тяжёлые вооружения на Украину

Правящая в ФРГ коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия — СвДП) согласовала поставку тяжёлых вооружений Украине, сообщил в Twitter эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер. Он добавил, что Германия сможет быстро доставить арсенал до места назначения.

Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжёлое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнёров, — написал Фабер.

11 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в военной поддержке и стране в первую очередь нужно тяжёлое вооружение. Она отметила, что оружия, поставляемого Киеву, недостаточно и настало время для креативности и прагматизма.

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался поставлять на Украину тяжёлые вооружения, несмотря на давление кабмина. Сообщалось, что Шольц не принимал план поставок танков Киеву, за что ратовали вице-канцлер Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок. Документом была предусмотрена отправка почти ста боевых машин.